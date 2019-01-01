2019-01-01T07:11:30+03:00
Происшествия

В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

Число подтвержденных жертв взрыва газа в жилом доме возросло до семи [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС РоссииВ Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС России
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В Магнитогорске, где всю новогоднюю ночь ни на минуту не прекращались работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме, спасатели достали из-под обломков стен тела еще двух жертв трагедии.

«Извлечено еще двое погибших, всего на данный момент – семь погибших», - сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Как писал сайт kp.ru, ранее уже сообщалось о гибели семи человек, однако спасатели не могли добраться до их тел. Еще пятеро госпитализированы, а судьба более 30 жильцов дома до сих пор неизвестна.

Напомним, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). Обрушился целый подъезд, на месте происшествия работают спасатели. Разбор завалов продолжается всю ночь с 31 декабря на 1 января, ведь под обломками остаются люди.

В Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин.

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Очевидцы сняли на видео квартиру в доме после взрыва газа в Магнитогорске.

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