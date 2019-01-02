В ДНР взяли в плен диверсанта из украинской армии

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:11:36+03:00

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Сотрудники милиции Донецкой народной республики обнаружили и взяли в плен одного из военнослужащих армии Украины , после неудачной попытки диверсантов 128-й бригады ВСУ захватить участок так называемой "серой зоны". Об этом 2 января сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сказал он.

По словам Басурина, диверсант рассказал, что при наступлении в Мариупольском направлении одной из основных ударных сил должна была стать как раз 128-я горно-штурмовая бригада. Слухи о наступлении вызвали панику среди военнослужащих, потому что никто не хотел рисковать своей жизнью в борьбе за режим действующего Президента Украины Петра Порошенко, передает сайт "КП" Донецк". Пленный также подтвердил факты проведения намеренных провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

"Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе", - отметил Басурин.

Зам главы народной милиции ДНР считает, что не стоит ожидать возвращения мира в Донбасс при действующем украинском правительстве и президенте.