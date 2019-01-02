2019-01-02T17:11:36+03:00
Политика

В ДНР взяли в плен диверсанта из украинской армии

Пленный подтвердил факты намеренных провокаций со стороны ВСУ с использованием минометов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В ДНР рассказали о взятом в плен солдате ВСУВ ДНР рассказали о взятом в плен солдате ВСУФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники милиции Донецкой народной республики обнаружили и взяли в плен одного из военнослужащих армии Украины , после неудачной попытки диверсантов 128-й бригады ВСУ захватить участок так называемой "серой зоны". Об этом 2 января сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сказал он.

По словам Басурина, диверсант рассказал, что при наступлении в Мариупольском направлении одной из основных ударных сил должна была стать как раз 128-я горно-штурмовая бригада. Слухи о наступлении вызвали панику среди военнослужащих, потому что никто не хотел рисковать своей жизнью в борьбе за режим действующего Президента Украины Петра Порошенко, передает сайт "КП" Донецк". Пленный также подтвердил факты проведения намеренных провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

"Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе", - отметил Басурин.

Зам главы народной милиции ДНР считает, что не стоит ожидать возвращения мира в Донбасс при действующем украинском правительстве и президенте.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео намерен требовать освобождения задержанного в Москве американца
На юго-востоке Москвы сгорел металлический ангар
Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину
Посольство Украины отреагировало на материал CNN с российским Симферополем
Британец стал донором и спас ребенка, чтобы завоевать сердце девушки
Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
В Индии женщины выстроились стеной в 620 км в знак борьбы за равные права
МЧС ДНР ликвидирует последствия взрыва опоры моста в Донецке
Путин поздравил Григоровича с 92-летием
Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в Дании
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям
Apple подняла цены на все гаджеты в России