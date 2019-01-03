2019-01-03T23:27:47+03:00
Политика

Спикером палаты представителей США стала демократ Нэнси Пелоси

За ее кандидатуру проголосовали 219 конгрессменов, против – 192
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Демократической партии США Нэнси Пэлоси стала новым спикером палаты представителей конгрессаГлава Демократической партии США Нэнси Пэлоси стала новым спикером палаты представителей конгрессаФото: REUTERS
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В четверг, 3 января, конгрессмены избрали новым спикером палаты представителей конгресса США демократку Нэнси Пелоси. За ее кандидатуру проголосовали 219 американских законодателей, против высказались 192, причем 12 из них – члены Демократической партии, передает агентство Reuters.

На должность, которую в итоге заняла Нэнси Пелоси, претендовал также лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти, однако конгрессвумен одержала над ним победу.

Отметить, что пост спикера палаты представителей, который в государственной иерархии Соединенных Штатов считается третьим по важности, Нэнси Пелоси уже занимала с 2007 по 2011 год, а потом возглавила фракцию демократов в палате.

Ранее сайт kp.ru писал, как она ответила нынешнему главе Белого дома, когда Дональд Трамп призвал провести расследование контактов Пелоси с послом России в США Сергеем Кисляком.

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