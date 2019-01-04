Испанка получила пять лет тюрьмы за приставание к подруге под видом мужчины

4 Янв. 2019 2019-01-04T01:24:40+03:00

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Суд Испании приговорил к пяти годам тюрьмы женщину, которая притворялась смертельно больным юношей, чтобы выманивать деньги у собственной подруги, передает агентство Europa Press.

По данным следствия, жительница Валенсии в 2016 году уговорила свою приятельницу познакомиться в соцсети с «молодым человеком из Италии», аккаунт которого сама же и создала, а потом от его имени рассказала сердобольной подружке, что «он» болен лейкемией и вынудила потратить на себя около 1,1 тысячи евро.

Примерно 600 евро девушка потратила на подарки «итальянцу» – два смартфона, одежду и вентилятор, без которых мнимый больной никак не мог обойтись в больнице, еще 600 перевела «новому другу» на банковскую карту.

Мошенница даже однажды устроила свидание вслепую: попросила во время встречи завязать глаза, якобы юноша стесняется своего болезненного вида. На свидании разговаривала с подружкой мужским голосом, имитируя итальянский акцент, потом стала ее домогаться. В итоге потерпевшая, правда, сбежала со свидания.

Отмечается, что после того, как «предприимчивая» испанка отбудет свой срок в тюрьме, она еще пять лет будет находиться под надзором полиции.