2019-01-04T10:49:35+03:00
Происшествия

У побережья Китая столкнулись рыболовецкая шхуна и грузовое судно

В настоящий момент восемь моряков числятся пропавшими без вести
Александр ДЖУМАЕВ
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В поиске моряков принимают участие вертолеты и суда местных спасательных служб.В поиске моряков принимают участие вертолеты и суда местных спасательных служб.Фото: REUTERS
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У побережья китайской провинции Фуцзянь, расположенной на востоке страны, после столкновения с грузовым судном из Гонконга затонул рыболовецкий корабль.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", на борту затонувшего судна в момент кораблекрушения находились 14 человек. Шестеро из них были спасены; оставшиеся члены экипажа в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

В районе уезда Пинтань, где затонул корабль рыбаков, проводится масштабная поисково-спасательная операция. В поиске моряков принимают участие вертолеты и суда местных спасательных служб.

Причины случившегося в настоящий момент выясняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал о другом кораблекрушении, произошедшем на востоке Китая. В конце мая прошлого года у берегов города Тайчжоу затонуло грузовое судно, на борту которого находились 4 человека, двоих из которых удалось спасти сразу после кораблекрушения.

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