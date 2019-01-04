2019-01-04T15:13:27+03:00
Политика

Министр иностранных дел Польши заявил, что не считает Дональда Туска представителем страны в ЕС

По словам Яцека Чапутовича, переизбрание Дональда Туска выглядело так, как будто премьер Польши представляет Германию
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам главы МИД Польши, Варшава не должна допустить распространения мнения о том, что Туск представляет интересы республики в ЕС.По словам главы МИД Польши, Варшава не должна допустить распространения мнения о том, что Туск представляет интересы республики в ЕС.Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск, который в настоящий момент занимает пост председателя Европейского совета, не является представителем Варшавы в ЕС. При этом глава МИД Польши подчеркнул, что не ставит под сомнение легитимность Туска на занимаемых им должностях.

В своем интервью изданию Polska Times Чапутович подчеркнул, что на выборах главы Европейского совета, прошедших в 2017 году, кандидатура Туска была предложена Мальтой, тогда как Польша выдвинула кандидатуру депутата Яцека Сариуш-Вольского. "За несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в Бундестаге [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был представителем Германии, хотя и, возможно, неформальным", - добавил Чапутович.

По словам главы МИД Польши, Варшава не должна допустить распространения мнения о том, что Туск представляет интересы республики в ЕС. Чапутович отметил, что это необходимо сделать, поскольку переизбрание Туска на пост главы Европейского совета было "сомнительным с этической точки зрения", а также потому, что "признание, что Туск не был представителем Польши, а [был представителем], скажем так, Германии, может осложнить его возвращение к политической жизни [в Польше]"

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