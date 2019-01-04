"Главное, найти нового хозяина!" Украинский политик возмутилась календарям на английском языке в львовских магазинах

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:15:43+03:00

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Экс-депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала на своей странице в Facebook один из книжных магазинов Львова за отсутствие календаря на украинском языке. Ранее она в жесткой форме высказала свои претензии сотрудникам магазина.

По словам Фарион, она зашла в книжный магазин с целью приобрести себе настенный календарь на новый год, однако в магазине не нашлось календаря, составленного с использованием исключительно украинского языка. "Всюду как не январь, то January. Рабы еще не вышли из московского плена, как вскочили в английский. Главное, найти нового хозяина!", - отметила Фарион.

Возмущение политика, имеющей филологическое образование вызвало и название магазина. Вывеску "Малевич" она сочла "безликой"; магазин BOOKLAND, в который она зашла после посещения "Малевича", также возмутил Фарион. "Посылаю москвоязыких продавщиц, стремглав выскакиваю из этого гнезда — и только теперь вижу, что по неосторожности зашла не в магазин, а к BOOKLAND!!! Лечу прочь, как мое ухо лапает Jingle bells. Извините, но где-то же должно быть мое публичное украинское пространство", - заметила она, сообщив, что ей все же удалось найти подходящий календарь.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Фарион не стесняется в выражениях, критикуя говорящих "не так" украинцев. Ранее сайт kp.ru сообщал о призыве экс-депутата "давать ногой в челюсть каждому москворотому", что, по ее словам, помогло бы Украине одержать верх в противостоянии с Москвой.