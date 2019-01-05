Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

5 Янв. 2019 2019-01-05T03:09:42+03:00

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Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Известно, что разговор состоялся в минувшую пятницу, 4 января. В ходе беседы стороны успели обсудить многие актуальные вопросы, а также договориться о сохранении существующего канала связи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в ведомстве.

В Объединенном комитете начальников штабов, в свою очередь, отметили приверженность сторон к оперативному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

"В соответствии со сложившейся практикой, оба [генерала] согласились не раскрывать подробности разговора", - цитирует ТАСС официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера.