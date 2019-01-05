2019-01-05T03:09:42+03:00
Политика

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

Обмен мнениями по ряду актуальных вопросов состоялся в ходе телефонного разговора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава российского генштаба Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель ТАССГлава российского генштаба Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Известно, что разговор состоялся в минувшую пятницу, 4 января. В ходе беседы стороны успели обсудить многие актуальные вопросы, а также договориться о сохранении существующего канала связи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в ведомстве.

В Объединенном комитете начальников штабов, в свою очередь, отметили приверженность сторон к оперативному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

"В соответствии со сложившейся практикой, оба [генерала] согласились не раскрывать подробности разговора", - цитирует ТАСС официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в одноэтажном здании в центре Москвы потушен
Трамп опроверг сообщения СМИ о кандидате на пост главы Пентагона
Трамп посчитал нелепыми попытки демократов добиться его импичмента
Итог матча Россия - США: американцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал МЧМ-2019 по хоккею
Власти Чили квалифицировали взрыв на остановке в Сантьяго как теракт
Украина должна выплатить МВФ более $1,8 млрд до конца года
Глава ФРС США заявил, что не уйдет в отставку даже по просьбе Трампа
Матч Россия - США: после второго периода американцы выигрывают 2-1
На Украине назвали неизбежным прекращение железнодорожного сообщения с Россией
NASA отложило визит Рогозина в США на неопределенный срок
Боевики напали на опорные пункты полиции в Мьянме: погибли 13 человек
Начальника главка МВД по противодействию экстремизму сняли с поста
Матч Россия - США: первый период поединка выиграли американцы 1:0
Трамп допустил возможность введения чрезвычайного положения в США
В Польше пять человек погибли в огне во время прохождения квеста
Австралийские ученые придумали, как остановить развитие рака кожи
Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов
Игорь Верник рассказал о разрешении на проезд по пешеходной улице в центре Москвы
Ирландия подтвердила гражданство задержанного в России американца
Госдеп США не назвал точных сроков вывода американских войск из Сирии
В Швеции изолировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Самолет-разведчик США заметили возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии
В Голландии придумали новый способ снимать стресс
Население Китая сократилось впервые за 70 лет
Стали известны самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России
Страдающий ожирением итальянец застрял в российской криокапсуле