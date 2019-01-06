МГСУ начал расследование по факту массовой драки студентов в общежитии

6 Янв. 2019 2019-01-06T00:21:36+03:00

Как оказалось, причиной конфликта между иностранными учащимися стала перестановка мебели в одной из комнат

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Руководство Национального исследовательского Московского государственного университета (НИУ МГСУ) начало дисциплинарное расследование по факту массовой драки иностранных студентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, потасовка между учащимися произошла в общежитии, расположенном на Ярославском шоссе. В пресс-службе вуза рассказали, что соседи по комнате поссорились после того, как один из них сделал перестановку мебели.

В результате в общежитии началась драка между несколькими студентами третьего курса, которые являются гражданами Китая и Афганистана. Позже к ним присоединились другие иностранцы - всего около восьми человек. В результате инцидента ушибы и ссадины получили трое учащихся из Китая. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Все участники конфликта уже опрошены правоохранителями, которые прибыли в общежитие на вызов.

"Руководством НИУ МГСУ по факту случившегося инициировано дисциплинарное расследование. Официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

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