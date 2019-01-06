2019-01-06T05:58:29+03:00
В мире

Умер Гарольд Браун, экс-министр обороны США

В пятницу, 4 января, в возрасте 91 года умер Гарольд Браун
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер экс-министр обороны США Гарольд БраунУмер экс-министр обороны США Гарольд БраунФото: REUTERS
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В минувшую пятницу, 4 января, в Соединенных Штатах умер Гарольд Браун - бывший руководитель Пентагона, который работал при администрации 39-го президента Джимми Картера. На момент смерти мужчине был 91 год.

По словам дочери экс-министра обороны Деборы Браун, ее отец скончался от рака поджелудочной железы в своем загородном доме в округе Сан-Диего штата Калифорния, передает газета The New York Times.

Стоит отметить, что Гарольд Браун был не только главой военного ведомства, но и выдающимся физиком-ядерщиком, а также оружейным конструктором. Будучи первым ученым, ставшим министром обороны, он знал технологические сложности современной войны и участвовал в разработке многих вооружений. Вплоть до своей смерти мужчина входил в состав совета директоров американского научно-исследовательского центра RAND.

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