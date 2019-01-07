Патриарх Кирилл заявил об опасности современных гаджетов

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:45:26+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные гаджеты, несмотря на их удобство, опасны, поскольку с их помощью можно осуществлять контроль информации из одной точки. По словам патриарха, последнее свойство гаджета является признаком пришествия Антихриста.

В интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси отметил, что с помощью гаджетов "кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь". Он подчеркнул, что в скором времени могут появиться технические средства и методы, которые дадут возможность получать доступ и использовать подобную информацию.

Говоря о контроле информации из одной точки, патриарх Кирилл заявил, что доступ к информации позволит получать невиданную доселе власть. "Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род", - добавил он.

В заключение своего интервью патриарх Кирилл заявил, что Церковь не выступает против научно-технического прогресса, а лишь беспокоится о свободе человеческой личности, которая может быть поставлена под угрозу при описанном патриархом сценарии. "Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - заявил он.