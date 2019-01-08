В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:34:41+03:00

Как заявили в Таллине, вылечить хроническую рану на задней лапе животного было невозможно

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Во вторник, 8 января, стало известно, что в Эстонии усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком. Речь идет о 17-летнем полярном хищнике Норде, которого в России звали Кефирчиком из-за его большой любви к этому кисломолочному продукту.

По словам директора Таллинского зоопарка Тийта Марана, международные эксперты рекомендовали эвтаназию, так как вылечить хроническую рану на задней лапе животного было невозможно, к тому же раненая лапа вызвала у зверя поведенческое расстройство, которое не лечится.

«Мы рассмотрели разные возможности и вновь проконсультировались о состоянии белого медведя с экспертами. Они пришли к выводу, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а значит, и шансов на выздоровление», - приводит слова Марана официальный сайт Таллинского зоопарка.

СПРАВКА «КП»

Белый медведь Норд родился 24 ноября 2001 года в Венском зоопарке Шенбрунн в Австрии. А чуть позже животное попало под опеку Московского зоопарка, который подарил его коллегам из Таллина в 2009 году.