Мэром Аланьи может стать этнически русская гражданка Турции

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:45:38+03:00

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В среду, 9 января, появилась информация о том, что мэром турецкого города Аланья может стать этнически русская гражданка Турции. Речь идет об Анастасии Петровой-Четинкайя. По словам ее пресс-секретаря Фикри Беркера Пакна, уроженка Мурманска подала заявку на участие в выборах в качестве независимого кандидата.

«35-летняя Анастасия Петрова-Четинкайя впервые в истории города стала иностранкой, выдвинутой в качестве кандидата на пост мэра. Она подала заявку на участие в выборах в качестве независимого кандидата. Слоган ее компании - "Перемены в тебе"», - сказал представитель политика ТАСС.

Стоит отметить, что местные выборы, на которых избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, члены региональных парламентов и советов, проводятся в Турции один раз в пять лет. При этом ближайшее голосование назначено на 31 марта текущего года.