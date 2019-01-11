В Италии двоих россиян арестовали за незаконную перевозку мигрантов

11 Янв. 2019 2019-01-11T00:29:01+03:00

В Италии арестованы два гражданина РФ за перевозку мигрантов Фото: Юлия СМИРНОВА

Их парусная лодка села на мель у побережья города Мелисса

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Полиция Италии арестовала двух граждан России по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов. Это шкиперы парусной лодки 43-и 25 лет.

Как пишет издание ANSA, лодка села на мель в нескольких метрах от пляжа в районе Торре муниципалитета Мелисса, в районе Кротоне южной области Калабрия. На ней в Италию прибыл 51 мигрант курдского происхождения.

На крики беженцев прибежали жители, персонал и спасатели отеля. Они помогли тонущим людям выбраться из воды. Шесть женщин и четырех детей, включая младенца, доставили на берег на спасательном катере. Отель разместил мигрантов у себя и предоставил им сухие полотенца, одеяла и фены, чтобы высушиться.

Контрабандистов же полиция нашла в соседнем отеле. Их задержали при предъявлении фальшивых документов для регистрации. Местные карабинеры обнаружили у них в багаже большую сумму наличных денег и навигационное оборудование.

Как передает ТАСС, у представителей генерального консульства РФ в Палермо пока нет официальной информации о задержании российских граждан.