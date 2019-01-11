Эксперты не видят риска новых подтоплений Тушинского тоннеля в Москве

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:51:52+03:00

Власти столицы пообещали приложить все усилия для предотвращения подобных ситуаций в будущем

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Специалисты не увидели риска новых размывов грунта и подтоплений Тушинского туннеля на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Канала имени Москвы" со ссылкой на выводы межведомственной комиссии, которая уже осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа.

Стоит отметить, что возглавил данное объединение лично руководитель водохозяйственного комплекса Герман Елянюшкин.

"Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Елянюшкин добавил, что по окончанию всех работ будет составлена хронология происшествия и определены его основные причины. Последующей задачей станет предотвращение и недопущение повторения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 10 января, стена Тушинского тоннеля превратилась в своеобразный "водопад". Поток воды вперемешку с землей хлынул с высоты 30 метров на окрестные улицы из-за того, что под земляной насыпной дамбой размыло грунт. Всего за полчаса поток затопил Тушинский тоннель.