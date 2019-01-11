2019-01-11T10:51:52+03:00
Происшествия

Эксперты не видят риска новых подтоплений Тушинского тоннеля в Москве

Власти столицы пообещали приложить все усилия для предотвращения подобных ситуаций в будущем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего за полчаса поток затопил Тушинский тоннельВсего за полчаса поток затопил Тушинский тоннельФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Специалисты не увидели риска новых размывов грунта и подтоплений Тушинского туннеля на Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Канала имени Москвы" со ссылкой на выводы межведомственной комиссии, которая уже осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа.

Стоит отметить, что возглавил данное объединение лично руководитель водохозяйственного комплекса Герман Елянюшкин.

"Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Елянюшкин добавил, что по окончанию всех работ будет составлена хронология происшествия и определены его основные причины. Последующей задачей станет предотвращение и недопущение повторения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 10 января, стена Тушинского тоннеля превратилась в своеобразный "водопад". Поток воды вперемешку с землей хлынул с высоты 30 метров на окрестные улицы из-за того, что под земляной насыпной дамбой размыло грунт. Всего за полчаса поток затопил Тушинский тоннель.

Аварийные службы на месте потопа в Тушинском тоннеле.Из-за прорвавшейся дамбы в районе Волоколамского шоссе продолжает поступать вода

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия обвинила США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
В США умер один из создателей фильма «Матрица»
В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам
В Подольске 16-летнего школьника нашли мертвым в собственной комнате
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира
Бутина не стала жаловаться на условия содержания в тюрьме США
Канадская деревня подверглась нашествию тюленей
Умерла Верна Блум - актриса, известная по фильму "Зверинец"
Немцы признались в неприязни к российским туристам
США продолжат "жесткую" санкционную политику в отношении России
Китай вывел на орбиту первый в 2019 году телекоммуникационный спутник
Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии
В США проходит проверка в отношении посетивших инаугурацию Трампа украинцев
Аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
WP: Администрация Трампа готовится к введению режима ЧП в США
В США заявили о "четвертом измерении" в оборонной сфере у России и Китая
Погода в Москве на 11 января 2019 года: температура опустится до -12
Политик заявил о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума на Украине