В США умер один из создателей фильма «Матрица»

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:19:28+03:00

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В Лос-Анджелесе скончался известный звукорежиссер Грегг Рудлофф. Обладатель трех «Оскаров» умер на 64 году жизни в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным правоохранителей, звукорежиссер совершил самоубийство. Однако точная причина гибели пока не установлена, позже ее покажет вскрытие.

Сообщается, что Рудлоффа не стало в минувшее воскресенье, передает телеканал «360».

Отметим, что звукорежиссер получил за свою работу в кино три высшие награды. «Оскара» ему присвоили за участие в таких картинах «Доблесть» (1989 г.), «Матрица» (1999 год), и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год). Свои награды он завоевал в номинации «за лучший звук».

Всего за свою карьеру звукорежиссер принял участие в работе более чем на 200 фильмами. Множество из них получили мировую известность, в частности, это такие картины как «Мистер и миссис Смит», «Идеальный шторм», «Возвращение Супермена» и другими, пишет «Федеральное агентство новостей».