2019-01-11T12:06:14+03:00
Наука

Ученые рассказали об опасности сна в дневное время

Регулярный дневной отдых может спровоцировать развитие деменции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, чем вреден дневной сонУченые рассказали, чем вреден дневной сонФото: Евгения ГУСЕВА
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Любители поспать днем рискуют обзавестись болезнями головного мозга. К таким выводам пришли американские исследователи. Ученые отметили, что вероятность развития болезни Альцгеймера и деменции повышается именно у тех, кто привык к послеобеденному сну.

Медики провели исследование с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет, которые испытывали дефицит сна в глубокой фазе. Каждому из участников эксперимента специалисты выдали специальные аппараты, которые фиксировали мозговые волны.

Оказалось, что у всех испытуемых было обнаружено повышенное содержание тау-белка, который приводит к разрушению нейронов и образованию нейрофибриллярных клубков в мозге. Такие изменения зачастую встречаются при болезни Альцгеймера, передает сайт «Свободная пресса».

Примечательно, что такие нарушения возникают из-за нехватки сна в глубокой фазе. Как правило они встречаются у людей, которые любят отдыхать днем, и хуже спят ночью, пишет сайт argumenti.ru.

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