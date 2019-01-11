СБУ вызвала на допрос экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-11T14:21:32+03:00

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В пятницу, 11 января, появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной рады Анатолия Гриценко на допрос. Как отметила официальный представитель партии «Гражданская позиция», лидером которой является Гриценко, Кристина Бондаренко, беседа со следователями назначена на ближайший вторник, 15 января.

При этом пресс-секретарь политической организации подчеркнула, что нардепа пригласили в качестве свидетеля, однако она не уточнила, по какому делу Гриценко проходит свидетелем.

«Гриценко вызвали в качестве свидетеля. Допрос запланирован на 11:00», - приводит слова Бондаренко агентство «Украинские новости».

Стоит отметить, что с 2005-го по 2007 год Анатолий Гриценко был министром обороны Украины. Кстати, в середине прошлого года он высказывал свою позицию по поводу «освобождения» Донбасса. Тогда он заявил, что в случае возвращения региона военным путем погибнут десятки тысяч человек, а незалежная не готова платить такую цену.