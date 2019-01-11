В Москве мужчина попал под электричку и погиб

11 Янв. 23:16 2019-01-11T23:50:00+03:00

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В Москве в районе станции "Очаково" 11 января мужчина попал под пригородный электропоезд и погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Электричка двигалась в Киевском направлении по маршруту Москва-Апрелевка. Мужчина 1973 года рождения спрыгнул с платформы перед приближающимся составом и попытался пересечь рельсы, чтобы сократить путь. В результате он получил смертельные травмы и скончался на месте.

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели и устанавливает обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

Напомним, в мае сайт kp.ru рассказывал о гибели 12-летнего подростка под колесами скоростного поезда в столице. В районе станции "Сортировочная" Казанского направления мальчик перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, споткнулся и упал прямо на рельсах. Машинисту не удалось предотвратить наезд, ребенок скончался на месте.