2019-01-11T23:50:00+03:00
Происшествия

В Москве мужчина попал под электричку и погиб

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчину в Москве сбила электричкаМужчину в Москве сбила электричкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Москве в районе станции "Очаково" 11 января мужчина попал под пригородный электропоезд и погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Электричка двигалась в Киевском направлении по маршруту Москва-Апрелевка. Мужчина 1973 года рождения спрыгнул с платформы перед приближающимся составом и попытался пересечь рельсы, чтобы сократить путь. В результате он получил смертельные травмы и скончался на месте.

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели и устанавливает обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

Напомним, в мае сайт kp.ru рассказывал о гибели 12-летнего подростка под колесами скоростного поезда в столице. В районе станции "Сортировочная" Казанского направления мальчик перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, споткнулся и упал прямо на рельсах. Машинисту не удалось предотвратить наезд, ребенок скончался на месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании
Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе
Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам