Американского конгрессмена не пустили в зал заседания с бутылками пива

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-12T08:12:58+03:00

Сам Джо Каннингем признался, что просто хотел сделать подарок своему коллеге

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Члена Конгресса США от штата Южная Каролина Джо Каннингема не пустили в зал заседаний, поскольку он принес с собой коробку пива, состоящую из шести бутылок различных марок.

По словам самого демократа, но вовсе не собирался распивать алкогольные напитки во время собрания, а всего лишь хотел сделать подарок своему коллеге Питеру Дефазио, который является главой неофициального объединения конгрессменов, варящих пиво.

"Заводить друзей, когда тебя только избрали, довольно тяжело, и я думал подмаслить кое-кого", - написал Каннингем у себя на странице в Twitter.

При этом он добавил, что Дефазио свой подарок все же получил. Об этом же свидетельствуют фотография, опубликованная в микроблоге журналистки Лауры Бэррон-Лопес.

Свой подарок Питер Дефазио все же получил

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад необычный предмет на заседание принес также депутат Верховной Рады Борислав Береза. Речь идет о плюшевой игрушке, изображающей Ждуна.