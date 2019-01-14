Медведев заявил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-14T15:06:11+03:00

При этом премьер потребовал от Дмитрия Козака «вызывать» к себе глав компаний, нарушающих ранее заключенное с кабмином соглашение

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 14 января, на совещании с вице-премьерами, заявил, что российское правительство внимательно следит за ситуацией с ценами на бензин, чтобы «избежать необоснованного роста цен на топливо».

При этом глава кабмина потребовал от своего заместителя Дмитрия Козака, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности, «вызывать» глав компаний, которые не могут соблюдать ранее заключенное с правительством соглашение о ценах на бензин, а также принимать различные меры реагирования. «Если возникают какие-то отклонения (от уровня цен), особенно в части крупнейших поставщиков, <…> просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения», - приводит слова Медведева ТАСС.

Кроме того, премьер выразил надежду на то, что кабинету министров не придется вводить заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года правительство РФ заключило соглашение с нефтяниками. В частности, тогда стороны договорились зафиксировать цены на бензин на уровне июня 2018 года. Причем, как отмечалось, соответствующая договоренность должна действовать до 31 марта 2019 года.