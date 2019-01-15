2019-01-15T16:40:16+03:00
Политика

Путин призвал поддержать бизнес, сохраняющий историческое наследие

Президент РФ во вторник выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 15 января, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), призвал помогать предпринимателям, которые занимаются благоустройством населенных пунктов и сохранением исторического наследия.

«Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма», - приводит слова главы нашего государства ТАСС. При этом российский лидер отметил, что развитие населенных пунктов с сохранением исторических памятников является одним из важнейших направлений работы в рамках национальных проектов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что Росконгресс и Российское историческое общество займутся популяризацией истории России. Как ожидается, их совместная работа поможет воплотить в жизнь инициативы и проекты, способствующие восстановлению связи поколений.

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