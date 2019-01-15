Путин призвал поддержать бизнес, сохраняющий историческое наследие
Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 15 января, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), призвал помогать предпринимателям, которые занимаются благоустройством населенных пунктов и сохранением исторического наследия.
«Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма», - приводит слова главы нашего государства ТАСС. При этом российский лидер отметил, что развитие населенных пунктов с сохранением исторических памятников является одним из важнейших направлений работы в рамках национальных проектов.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что Росконгресс и Российское историческое общество займутся популяризацией истории России. Как ожидается, их совместная работа поможет воплотить в жизнь инициативы и проекты, способствующие восстановлению связи поколений.