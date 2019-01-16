Процесс таяния льдов в Арктике ускорился в 6 раз за последние 40 лет

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-16T12:39:26+03:00

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За последние 40 лет ежегодная потеря массы льда в Арктике увеличилась в шесть раз. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, Лаборатории реактивного движения NASA и Утрехтского университета.

Работа ученых основывалась на анализе спутниковых фотографий и аэрофотоснимков. В результате, специалисты подсчитали, что в период с 1979 по 1990 год Антарктида теряла 40 гигатонн льда, в то время как сейчас ежегодный показатель потери льда достиг 252 гигатонн. При этом наиболее чувствительна к изменениям климата оказалась Восточная Антарктида. Именно здесь таяние льдов происходит наиболее активно.

«Это всего лишь вершина айсберга. Поскольку Антарктический ледяной щит продолжает таять, мы ожидаем, что в ближайшие столетия уровень моря поднимется на несколько метров», - цитирует ученого Эрика Ригно сайт телеканала «Звезда».

По подсчетам ученых, если таяние льдов не замедлится, то уже к концу Xxш века часть островных государств могут уйти под воду, передает RT.