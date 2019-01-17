2019-01-17T09:12:46+03:00
Дом. Семья

Власти Австралии попросили туристов делать меньше селфи с вомбатами

И напомнили путешественникам, что речь идет о диких животных, фотографироваться с которыми нежелательно
Дарья ИВАШКИНА
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Вомбат - роющее норы травоядное животноеВомбат - роющее норы травоядное животноеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что власти Австралии обратились к туристам с просьбой делать меньше селфи с вомбатами - сумчатыми животными, внешне напоминающими очень крупных хомяков. По их мнению, люди должны принять тот факт, что вомбаты - дикие животные, а также понять, что, несмотря на спокойный нрав этих зверьков, фотографироваться с ними нежелательно.

Причем, как стало известно, на австралийском острове Марайя, где проживает множество вомбатов, даже установят специальные знаки, призывающие с уважением относиться к животным, сообщает телеканал CNN.

СПРАВКА «КП»

Вомбаты - роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей. Они обитают в южной и восточной части Австралии. У вомбатов острый слух и обоняние, но довольно слабое зрение. При этом они способны развивать довольно приличную скорость: спасаясь от опасности, зверек может бежать со скоростью до 40 километров в час.

Кстати, интересны вомбаты не только своим внешним видом. Как ранее сообщал сайт kp.ru, от других млекопитающих они отличаются формой фекалий: она у них кубическая. Их помет похож на аккуратные кирпичики.

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