В Италии четыре человека погибли в ДТП, скрываясь от полиции

СЕГОДНЯ 04:38 2019-01-18T04:39:27+03:00

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На юге Италии в четверг произошло ДТП в котором четыре человека погибли, еще один получил ранения. Сообщается, что в провинции Казерта местная полиция преследовала автомобиль, который отказался остановиться по требованию патрульных.

Гонка за Skoda, в которой находились пятеро, продолжалась несколько минут. Водитель авто проделал несколько опасных маневров на трассе, в итоге не справился с управлением и машина вылетела с дороги и перевернулась.

В полиции отметили, что в этот момент на дороге было довольно оживленно, и только по счастливой случайности ни одна из машин не пострадала, передает телеканал RaiNews24.

На место аварии прибыли машины скорой помощи, но врачи уже не смогли помочь четырем жертвам автокатастрофы. Пятый участник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пока данные о личностях погибших не распространяются правоохранителями. Есть вероятность, что в Skoda находились иностранцы либо члены преступной группировки. Сам автомобиль находился в розыске.