Число жертв взрыва в полицейской академии Колумбии возросло до 21

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-18T08:42:05+03:00

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В результате теракта, произошедшего в Колумбии в минувший четверг, 17 января, погиб 21 человек, и еще 87 получили травмы различной степени тяжести. Причем 68 пострадавших до сих пор остаются в больницах. В основном это колумбийцы, однако среди раненых есть и панамцы, и эквадорцы.

Напомним, в четверг утром начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену одного из корпусов национальной полицейской академии имени генерала Сантандера, которая находится на юге Боготы.

Стоит отметить, что власти Колумбии уже назвали имя смертника, совершившего теракт. Это 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. В настоящее время правоохранители выясняют, был ли исполнитель атаки как-то связан с преступными группировками или террористическими организациями, действующими на территории Колумбии, пишет El Tiempo.

В связи с терактом колумбийский лидер Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур. При этом он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказывать им всю необходимую помощь.