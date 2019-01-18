Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-18T13:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

18 января картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг регионов, пользовавшихся вниманием иностранных туристов минувшей осенью.

То-3 не изменился с прошлого лета. По прежнему в фаворитах у иностранцев две столицы - Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). "Бронзу" завоевала Иркутская область. Следом идут два новичка обосновавшихся в топ-5. Так, Краснодарский край поднялся с десятого на четвертое место, а на пятую строчку с шестой переместилась Республика Адыгея.

В рейтинге имеются свои аутсайдеры. Например этой осенью из пятерки самых популярных регионов выпали Республика Бурятия и Калининградская область, занявшие шестое и седьмое места соответственно. Нижегородская область покинула десятку, оказавшись на 14 строчке списка.

Замкнули топ-20 новички рейтинга в числе которых - Челябинская область и Республика Башкортостан.

СПРАВКА «КП»:

Картографический сервис MAPS.ME предоставляет офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). С помощью приложения можно составлять маршруты, определять положение на карте, заниматься поиском мест и адресов. В сервисе доступны детализированные офлайн-карты всех стран.

Топ-20 самых популярных российских регионов у иностранных туристов (осень 2018 года)

1. Москва и Московская область

2. Санкт-Петербург и Ленинградская область)

3. Иркутская область

4. Краснодарский край

5. Республика Адыгея

6. Калининградская область

7. Республика Бурятия

8. Ростовская область

9. Красноярский край

10. Республика Татарстан

11. Приморский край

12. Смоленская область

13. Владимирская область

14. Нижегородская область

15. Самарская область

16. Тверская область

17. Воронежская область

18. Свердловская область

19. Челябинская область

20. Республика Башкортостан