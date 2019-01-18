2019-01-18T14:06:04+03:00
Умные вещи

В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей

Разработчики посвятили новинку викингам
Ася РОМАНЧУК
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В России выпустили телефон за 179 тысяч рублей. ФОТО с сайта caviar-phone.ruВ России выпустили телефон за 179 тысяч рублей. ФОТО с сайта caviar-phone.ru
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В России выпустили новый кнопочный телефон. Стоит аппарат 179 тысяч рублей и принадлежит бренду Caviar.

Такая огромная цена объясняется внешней роскошью смартфона. Ценители должны остаться в восторге. Корпус изготовлен из титана, карбона и сапфирового стекла Gorilla Glass. Украшают телефон элементы из кожи и белого золота.

Сама форма аппарата тоже не является привычной. Она вытянута вверх и напоминает шестиугольник. Разработчики объясняют это просто – смартфон посвящен викингам и имеет внешний вид, напоминающий меч.

Название новинка носит «Tsar-телефон» в честь датского воина Рагнара Лодброка и династии Рюриковичей на Руси, сообщает сайт «Дни.ру».

Телефон функционирует на базе Nokia 6500 и отлично зарекомендовавшей себя классической операционной системы Nokia S40 5th Edition, говорится на сайте компании-производителя.

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