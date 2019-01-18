2019-01-18T14:12:59+03:00
Общество

В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах

С полок обычных продуктовых супермаркетов такая продукция полностью исчезнет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
В места реализации алкоголя и табака будет запрещён вход лицам моложе 18 летВ места реализации алкоголя и табака будет запрещён вход лицам моложе 18 летФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов разработал законопроект, который предполагает введение запрета на торговлю алкогольной и табачной продукцией в обычных супермаркетах и создание специализированных магазинов.

В случае, если документ найдет поддержку в нижней и верхней палатах парламента, спиртные напитки и сигареты можно будет приобрести только в отдельных местах реализации этих товаров. При этом лицам моложе 18 лет вход в такие магазины будет полностью закрыт.

Свинцов считает, что если алкоголь и табак пропадут с обычных прилавков, то люди будут совершать меньше спонтанных покупок этих товаров, а у молодежи не будет возникать желания попробовать пиво или сигареты.

"До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему", — цитирует телеканал RT депутата.

Стоит отметить, что по задумке парламентария в специализированных магазинах также не будет продаваться ничего лишнего - только алкоголь, табак и сопутствующая им продукция, например, зажигалки. При этом такие торговые точки должны будут закрываться на ночь, поскольку алкоголь в это время суток продавать нельзя, а реализация одних только сигарет нерентабельна.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с похожей инициативой выступал также депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предлагал перенести торговлю алконолем в специальные ларьки, которые бы контролировались государством.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Французский министр: спиться от вина невозможно
Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже
Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе
В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник
Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии
Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ
В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти
Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit
В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей
Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией
Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы
«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году