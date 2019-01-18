В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-18T14:12:59+03:00

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Депутат Государственной думы Андрей Свинцов разработал законопроект, который предполагает введение запрета на торговлю алкогольной и табачной продукцией в обычных супермаркетах и создание специализированных магазинов.

В случае, если документ найдет поддержку в нижней и верхней палатах парламента, спиртные напитки и сигареты можно будет приобрести только в отдельных местах реализации этих товаров. При этом лицам моложе 18 лет вход в такие магазины будет полностью закрыт.

Свинцов считает, что если алкоголь и табак пропадут с обычных прилавков, то люди будут совершать меньше спонтанных покупок этих товаров, а у молодежи не будет возникать желания попробовать пиво или сигареты.

"До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему", — цитирует телеканал RT депутата.

Стоит отметить, что по задумке парламентария в специализированных магазинах также не будет продаваться ничего лишнего - только алкоголь, табак и сопутствующая им продукция, например, зажигалки. При этом такие торговые точки должны будут закрываться на ночь, поскольку алкоголь в это время суток продавать нельзя, а реализация одних только сигарет нерентабельна.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с похожей инициативой выступал также депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предлагал перенести торговлю алконолем в специальные ларьки, которые бы контролировались государством.