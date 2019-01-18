Французский министр: спиться от вина невозможно

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-18T15:13:08+03:00

Во Франции отметили, что вино не вызывает алкогольной зависимости Фото: REUTERS

Чиновник уверен, что этот напиток не вызывает алкогольной зависимости

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Спиться, употребляя вино, невозможно. С таким заявлением выступил Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом. Чиновник отметил, что этот спиртной напиток не вызывает зависимости в отличие от остального алкоголя.

«Зависимость от алкоголя — серьезная проблема, особенно актуальная в среде молодых людей. Но я никогда не видел, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — цитирует Дидье Гийома сайт «Свободная пресса».

Причиной же алкоголизма министр назвал другие спиртные напитки, в частности алкогольные коктейли.

Заявление чиновника уже раскритиковали общественные организации, занимающиеся борьбой с алкогольной зависимостью. Ведь по их данным, каждый пятый молодой француз напивается именно вином. Так, вице-президент Национальной ассоциации по предупреждению алкоголизма и наркомании Бернард Бассе сообщил, что согласно исследованиям вином напиваются 18% жителей Франции.