Умер миллиардер Генри Си - самый богатый человек Филиппин

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-19T12:19:09+03:00

О том, что умер миллиардер Генри Си, сообщили в его компании SM Investments Corporation

Изменить размер текста: A A

В субботу, 19 января, появилась информация о том, что умер миллиардер Генри Си. Как стало известно, самый богатый человек Филиппин скончался во сне в возрасте 94 лет.

Печальную новость сообщили в компании SM Investments Corporation (SMIC), почетным председателем которой был усопший. При этом председатель совета директоров SMIC Хосе Сио назвал Генри Си «иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости», а также «заботливым отцом и верующим человеком». «Он был счастливым человеком, знавшим, что покидает наш мир, который стал лучше. <…> Я буду скучать по нему», - цитирует Сио издание The Philippine Star.

СПРАВКА «КП»

Генри Си - китайско-филиппинский бизнес-магнат, инвестор, основатель компании SM Prime Holdings, которая владеет сетью торговых центров в КНР и на Филиппинах. Он работал в сферах недвижимости, банкинга, образования, здравоохранения и других. На родине его назвали королем розничной торговли.

По версии Forbes, в 2018 году доходы Генри Си составили 18,3 миллиона долларов.