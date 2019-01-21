Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-21T17:13:47+03:00

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На брифинге, в понедельник, 21 января, представитель министерства транспорта ФРГ заявил, что иранской авиакомпании Mahan Air запрещено совершать рейсы в Германию. В министерстве пояснили, что решение принято по соображениям безопасности и из-за подозрений, что авиакомпания используется в военных целях.

"Федеральное ведомство гражданской авиации (Luftfahrtbundesamt) c 21 января проинформировал Mahan Air о немедленной приостановке разрешения на авиасообщения на рейсах в и из Германии. Приостановка вступает в силу в тот же день, то есть сегодня", - заявила представитель ведомства.

Представителя Министерства иностранных дел ФРГ Кристофера Бургера, присутствовавшего на брифинге пояснил, что Германия продолжает поддерживать соглашение по иранской ядерной программе, но "дестабилизирующая активность Ирана в регионе, как и баллистическая программа, неприемлемы".

"Потому есть внешнеполитические интересы Германии в том, чтобы запретить авиасообщения в Германии компаниям, которые поддерживают конфликт в Сирии, участвуют в ухудшении положения людей в регионе конфликта", - отметил представитель МИД.

В свою очередь, Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео одобрил решение ФРГ и обратился ко всем союзникам с призывом последовать этому примеру.

" США приветствуют решение Германии отказать в праве на посадку Iran's Mahan Air. Авиакомпания перевозит оружие и истребители по всему Ближнему Востоку, поддерживая разрушительные амбиции иранского режима по всему региону. Мы призываем всех наших союзников последовать их примеру.", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Авиакомпания Mahan Air с 2011 года находится в санкционных списках Соединенных Штатов под предлогом того, что она доставляет иранское вооружения в Сирию. В Германии Mahan Air совершала рейсы из Мюнхена и Дюссельдорфа в Тегеран.