Москвичей попросили подкармливать птиц в морозы
В ожидании похолодания в столице специалисты «Мосприроды» попросили подкармливать птиц в морозы, потому что из-за обильных снегопадов пернатым обитателям города сложно самим добывать пищу.
При этом в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что птиц нужно кормить по-разному.
«Водоплавающие оценят «кашку» из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, семенами подсолнечника (не жареными и не солеными)», - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после неожиданной Крещенской оттепели в Москву возвращается настоящая зимняя стужа – город ожидают 20-градусные морозы и метели. По прогнозам синоптиков, на этой неделе постепенно опустятся до -22°C.