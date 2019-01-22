2019-01-22T02:08:55+03:00
Общество

Москвичей попросили подкармливать птиц в морозы

Водоплавающие оценят «кашку» из творога, белого хлеба и зелени, а снегири и синицы будут благодарны за кусочек сала
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалисты рассказали жителям столицы, чем подкармливать птиц в морозыСпециалисты рассказали жителям столицы, чем подкармливать птиц в морозыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ожидании похолодания в столице специалисты «Мосприроды» попросили подкармливать птиц в морозы, потому что из-за обильных снегопадов пернатым обитателям города сложно самим добывать пищу.

При этом в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что птиц нужно кормить по-разному.

«Водоплавающие оценят «кашку» из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, семенами подсолнечника (не жареными и не солеными)», - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после неожиданной Крещенской оттепели в Москву возвращается настоящая зимняя стужа – город ожидают 20-градусные морозы и метели. По прогнозам синоптиков, на этой неделе постепенно опустятся до -22°C.

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