2019-01-22T09:22:04+03:00
Происшествия

Спасательную операцию у горящих кораблей в Черном море свернули

Надежды найти моряков живыми больше не осталось
Татьяна СЫКОВА
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Судна продолжают гореть. Фото: KerchFM/ТАСССудна продолжают гореть. Фото: KerchFM/ТАСС
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Спасательную операцию в Черном море переквалифицировали в поисковую, поскольку найти моряков живыми больше не надеются.

Два корабля под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе ночью 21 января. На борту «Маэстро» и «Канди» находились 32 человека, все они – граждане Индии и Турции. По предварительной версии, газовоз и второе судно загорелись при перегрузке топлива. На одном из них произошел взрыв.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», - прокомментировали в «Росморречфлоте».

По последним данным, удалось спасти 12 человек, тела еще 10 моряков уже обнаружили и подняли на поверхность. Работы ночью были затруднены из-за шторма. Около пяти часов утра буксир «Меркурий» подобрал выживших людей, а также тела погибших, их доставили в Керчь. Идут поиски оставшихся моряков, но живыми, скорее всего, их уже не найдут, сообщает ТАСС.

Тем временем, пожар еще не потушен. В «Росморречфлоте» сообщили, что «горение продолжается». На месте работают сотрудники Новороссийского морского спасательно-координационного центра и силы других подразделений. К операции привлечены около 10 кораблей и три спецсудна.

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