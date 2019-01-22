СК завел дело на следователя СБУ, который занимается делом Вышинского

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-22T13:03:03+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ Андрея Просняка за незаконное уголовное преследование журналиста и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Андрей Просняк занимает должность начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины.

"Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня", - сказала официальный представитель СК.

Петренко подчеркнула, что по мнению СК России, материалы, о которых идет речь, в принципе не посягают на "безопасность Украины".

"Несмотря на это, Вышинский привлечен к уголовной ответственности за руководство деятельностью представительства информационного агентства "Россия сегодня", - добавила она.

В отношении Просняка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ - это "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" и "незаконное привлечение к уголовной ответственности".

Петренко обратила внимание на то, что уголовное преследование Вышинского "осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию".

Напомним, что 17 мая суд Херсона арестовал Вышинского по обвинению в госизмене. Позже в начале июня журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В поддержку редактора выступили многие журналисты. У здания украинской дипмиссии собрались около сотни журналистов с его портретами и плакатами с надписями «Шито белыми нитками». Митинг в поддержку Вышинского проходил и в Москве.