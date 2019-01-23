2019-01-23T09:18:50+03:00
Общество

В Московском зоопарке появился на свет первый детеныш с начала года

Пополнение в семействе редких мексиканских ядозубов
Ася РОМАНЧУК
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В Московском зоопарке родился мексиканский ядозуб. ФОТО: http://www.moscowzoo.ruВ Московском зоопарке родился мексиканский ядозуб. ФОТО: http://www.moscowzoo.ru
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В Московском зоопарке первое пополнение с начала 2019 года. На свет появился маленький мексиканский ядозуб из семейства ядовитых ящериц. Малыш родился 1 января крепким и здоровым.

Сразу сообщать о новости в зоосаду не стали, чтобы не сглазить. Теперь же нет никаких сомнений, ядозуб будет жить.

- Сейчас детенышу ядозуба чуть меньше месяца. Его вес составляет 20 г, однако он уже активно учится охотиться: сначала его добычей были сверчки, а затем в рацион маленького ядозуба добавили кормовых грызунов, - говорится на сайте зоосада

До шести лет данный вид находится в стадии роста и может достичь 90 сантиметров в длину и весить 4,5 килограмма. К тому моменту, как рост остановится, ящерица достигнет половой зрелости, но размножение в неволе процесс трудоемкий и достаточно редкий. В последний раз ядозубы приносили потомство в зоопарке три года назад.

Свое название ядозубы, второе имя которых эскорпион, или тола-хини, получили от нижних зубов, они являются ядовитыми. Опасное вещество вырабатывают слюнные железы, расположенные под нижней челюстью.

В природе данные ящерицы встречаются на побережье Калифорнийского залива в западной и юго-западной Мексике, а также в Гватемале, сообщает газета "Известия".

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