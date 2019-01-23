В Канаде с рельсов сошел поезд и загорелся

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-23T11:34:47+03:00

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В Канаде сошел с рельсов товарный поезд. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел на железнодорожном переезде к северу от города Саскатун.

Сообщается, что после схода с рельсов локомотив и десять вагонов загорелись. Это произошло из-за утечки топлива. К счастью, машинист и другие сотрудники, находящиеся в головном вагоне успели выйти.

Отмечается, что поезд, состоящий примерно из 50 вагонов перевозил зерно. Никаких горючих или опасных грузов на нем не было, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате аварии стражам порядка пришлось перекрыть шоссе, которое пересекается с железнодорожным полотном. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники спецслужб, чтобы потушить горящие вагоны.

Добавим, что о причинах схода поезда с рельсов не сообщается. В настоящее время по факту происшествия начато расследование.