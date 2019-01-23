2019-01-23T11:39:50+03:00
Общество

Глава Роспотребнадзора развеяла миф, что реагенты опасны для здоровья

По словам Анны Поповой, специалисты не нашли связи противогололедных средств с заболеваниями
Татьяна СЫКОВА
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В этом году мэрия столицы потратила на реагенты шесть миллиардов рублей.В этом году мэрия столицы потратила на реагенты шесть миллиардов рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вместо обычной смеси из песка и пищевой соли на улицах крупных городов все чаще используют современные химические реагенты. Люди, переживающие за свое здоровье, бьют тревогу, что такие соединения губительно влияют на них и приводят к обострению хронических заболеваний, а также вызывают аллергию.

Эти домыслы опровергла глава Роспотребнадзора Анна Попова, она отметила, что специалисты ее ведомства не раз проверяли химический состав противогололедных средств на предмет вредности для здоровья. В этом году их состав не изменился.

«Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний - статистика этого не показывает», - отметила Попова.

Напомним, в столице для обработки улиц зимой помимо традиционной песко-соляной смеси применяют композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты. На текущий зимний сезон мэрия потратила на эти цели шесть миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что санитарные врачи постоянно проводят мониторинг используемых реагентов по различным показателям. По их мнению, опасности для здоровья человека они не несут.

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