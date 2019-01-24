2019-01-24T01:28:42+03:00
В мире

Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"

За год страна поднялась на четыре позиции
Юлия ДИВЕЕВА
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Финляндия возглавила список "лучших стран" мираФинляндия возглавила список "лучших стран" мираФото: REUTERS
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В обновленном рейтинге "хороших стран" (The Good Country Index) первое место заняла Финляндия. В прошлом году эта страна занимала лишь почетное четвертое место.

Составители рейтинга включили в него 153 страны, которые расположили по местам в соответствии полученным общим баллом. При этом учитывались более чем 30 параметров, которые были получены от различных международных организаций, таких как ООН и МВФ.

Как поясняют создатели рейтинга на официальном сайте, его идея в том, чтобы измерить, "насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера".

"Используя широкий спектр данных различных международных организаций, мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным", - говорится на сайте The Good Country Index.

Финляндия лидирует по достатку населения, по показателю равноправия, в области защиты окружающей среды, свободе передвижения, свободе прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим категориям. Помимо нее в первую пятерку вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания, а в десятке лучших Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

США и Россию составители поместили на 40-е и 41-е место. СТраны оказались в рейтинге ниже Грузии, Венглии, Чили, Литвы и Исландии.

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