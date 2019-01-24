Росздравнадзор проверит жалобы на отсутствие льготного инсулина в регионах

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-24T11:52:06+03:00

Жители многих городов сталкиваются с тем, что невозможно получить лекарство по квоте, зато его можно приобрести с рук

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Центральный аппарат Росздравнадзора проведет массовые проверки в регионах России после жалоб на отсутствие льготного инсулина. Зависимые пациенты не могут получить жизненно важный препарат по льготе, зато его можно купить с рук.

Члены Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» сообщают, что сигналы о подобных случаях приходили из 14 регионов: Севастополя, Петербурга, Ульяновска, Ижевска, Красноармейска, Рязани, Самары и других.

- Росздравнадзор совместно с территориальными органами начал проверку по данному факту, - сообщила советник руководителя по связям с общественностью и СМИ, руководитель пресс-службы ведомства Ольга Малева.

Больные не могут получить не только положенный им инсулин, но и другие льготные диабетические лекарства и расходные материалы. Сами диабетики говорят, что лечащие врачи просто отказываются выписывать эффективные лекарства, к тому же часто их просто невозможно получить их в аптеке, говорится в расследовании ФАН.

Росздравнадзор планирует выяснить чем обусловлена подобная ситуация и проверить работу департаментов министерства здравоохранения субъектов Российской Федерации. Не исключено, что именно они ответственны за то, что реализация льготных лекарств развернулась в Интернете.

"Инсулиновые" скандалы пспыхивают в разных уголках страны. Врач центральной райбольницы станицы Северская неподалеку от Краснодара отказалась выписать рецепт на льготный инсулин 28-летней пациентке Надежде Гречкиной. Девушка больна неизлечимым диабетом 1-го типа, при котором в организме вообще не вырабатывается инсулин, и уколы препарата жизненно необходимы. Но пациентка пришла не по записи, без талона, не стала ждать в очереди, и врач в грубой форме заявила, что рецепт не даст. Надежда успела снять это на смартфон.