Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении блокадного Ленинграда

СЕГОДНЯ 04:19 2019-01-25T04:20:15+03:00

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Министерство обороны России на своем сайте опубликовали уникальные архивные документы, касающиеся освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассекречены в преддверии 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. В ведомстве отметили, что большая часть этих материалов касается так называемой Дороги жизни - единственной военно-стратегической магистрали и уникальной топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны.

Опубликованная Минобороны архивная карта обороны Ленинграда

Рассекречены постановления об организации и бесперебойной работе магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги. Например, опубликовано постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода протяженностью 35 километров для транспортировки топлива в осажденный Ленинград, говорится на сайте Минобороны РФ.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от 600 тыс до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".