Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-25T12:51:46+03:00

Пресс-секретарь президента уверен, что в США не намерены конструктивно обсуждать ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Изменить размер текста: A A

В Кремле оценили ход обсуждения проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, сейчас ситуация больше напоминает не диалог, а обмен ультиматумами. США не демонстрируют настрой на конструктивное обсуждение ситуации.

«По-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД [со стороны США]. Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, обвинениями голословными и нежелание слышать партнера, не совсем устраивают нас», - сообщает слова Пескова ТАСС.

В Кремле надеются, что позиция Москвы будет услышана в Брюсселе, где проходит заседание Совета Россия - НАТО. Позиция Москвы по данному вопросу совершенно «транспарентна» и «и мы надеемся, что нас будут слушать и услышат».