Эксперт о бое Емельяненко: "Думаю, для Федора настало время закончить карьеру"

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-27T11:44:37+03:00

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42-летний российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл в своем, скорее всего, последнем бое в профессиональной карьере. Он уступил нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру, пропустив удар в челюсть. Известный российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Емельяненко стоит уже точно заканчивать профессиональную карьеру:

- Я думаю, к сожалению, наступило время, когда можно заканчивать. Все-таки возраст. Дальше лучше не продолжать. А этот турнир был и сделан американцами именно для такого финала, - заявил Хрюнов в интервью Радио "Комсомольская правда".

Для Федора Емельяненко это был 44-й бой в профессиональной карьере. Российский боец смешанного стиля выиграл 38 встреч, поражение от Бейдера стало для него шестым. Кроме того, один бой, в августе 2004 года против бразильца Антониу Родригу Ногейры, признан несостоявшимся и тоже учитывается в официальной статистике бойца.