2019-01-29T13:00:28+03:00
Происшествия

В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня

Женщине потребовалась срочная медицинская помощь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США застрявшую в лифте женщину спасли лишь через три дняВ США застрявшую в лифте женщину спасли лишь через три дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нью-Йорке пожарные спасли пожилую женщину, которая провела в лифте целых три дня. Потерпевшей оказалась уборщица, которая пришла убраться в опустевший офис.

Сообщается, что женщина вышла на работу в пятницу вечером и застряла в лифте между вторым и третьим этажами. Мобильного телефона у нее с собой не оказалось, поэтому она не смогла обратиться за помощью. Кроме того, в здании в то время уже никого не было, поэтому спасти уборщицу было некому.

О застрявшем лифте стало известно лишь в понедельник. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли вытащить женщину, однако она была настолько слаба, что нес могла сама дойти до машины скорой помощи, медики донесли ее на носилках, пишет сайт «Свободная пресса».

Отметим, что в настоящее время женщина уже чувствует себя намного лучше, ее здоровью ничего не угрожает, передает сайт argumenti.ru.

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