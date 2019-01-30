2019-01-30T08:37:47+03:00
Общество

Система паспортного контроля в аэропортах может стать электронной

Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и в самое ближайшее время появятся в Домодедово и Внуково
Ася РОМАНЧУК
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Система пограничного контроля в аэропортах может стать электроннойСистема пограничного контроля в аэропортах может стать электроннойФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В аэропортах появятся электронные кабины для самостоятельного прохождения паспортного контроля. Пока устройства начали работать в тестовом режиме в аэропорту Шереметьево, по одной кабине в терминале E и D. В ближайшее время они появятся в Домодедово и Внуково.

Сама кабина представляет собой двухдверную турникетную систему. Для пассажира внутри приготовлены подсказки, они размещены на экранах и сенсорных индикаторах. За работой кабины следят сотрудники погранслужбы.

Услугой по прохождению электронного паспортного контроля смогут воспользоваться только россияне, подтвердили в ФСБ. Система самостоятельно сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта. Планируется, что автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы.

Пока о полноценном внедрении электронной системы контроля и замены действующей системы речи не ведется, еще не до конца выявлены все особенности работы таких кабин и не проверена точность верификации паспорта.

Оборудование для автоматической проверки документов поставляют фирмы «Газинтех» и «Финтех». Встроенная микросхема сверяет данные с биометрического паспорта человека и если никаких ограничений в системе нет, то принимает решение о пропуске.

На этапе тестирования пассажир, который прошел через кабину, все равно предъявляет паспорт сотруднику, чтобы проверить корректность работы оборудования. С июля в Шереметьево услугой воспользовались несколько тысяч человек, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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