Система паспортного контроля в аэропортах может стать электронной
В аэропортах появятся электронные кабины для самостоятельного прохождения паспортного контроля. Пока устройства начали работать в тестовом режиме в аэропорту Шереметьево, по одной кабине в терминале E и D. В ближайшее время они появятся в Домодедово и Внуково.
Сама кабина представляет собой двухдверную турникетную систему. Для пассажира внутри приготовлены подсказки, они размещены на экранах и сенсорных индикаторах. За работой кабины следят сотрудники погранслужбы.
Услугой по прохождению электронного паспортного контроля смогут воспользоваться только россияне, подтвердили в ФСБ. Система самостоятельно сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта. Планируется, что автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы.
Пока о полноценном внедрении электронной системы контроля и замены действующей системы речи не ведется, еще не до конца выявлены все особенности работы таких кабин и не проверена точность верификации паспорта.
Оборудование для автоматической проверки документов поставляют фирмы «Газинтех» и «Финтех». Встроенная микросхема сверяет данные с биометрического паспорта человека и если никаких ограничений в системе нет, то принимает решение о пропуске.
На этапе тестирования пассажир, который прошел через кабину, все равно предъявляет паспорт сотруднику, чтобы проверить корректность работы оборудования. С июля в Шереметьево услугой воспользовались несколько тысяч человек, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU