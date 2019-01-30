Песков о трагедии в Магнитогорске: нужно аккуратно относиться к различным информационным вбросам

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-30T13:26:21+03:00

Пресс-секретарь президента также отметил, что российский лидер внимательно следит за ходом расследования

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В среду, 30 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам следует внимательнее относиться к информационным выбросам на тему трагедии в Магнитогорске.

«Мы с вами все слышали сообщения на этот счет специальных служб и, главное, - следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным выбросам», - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать большое количество разных публикаций в СМИ на тему произошедший трагедии

«Вы знаете всю официальную информацию. Знаете, что президент лично принимал решение по расселению этого дома» - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России Владимир Путина лично принял участие по расселению жителей дома после взрыва бытового газа. Он заверил, что в настоящий момент ситуация находится в фокусе внимания главы государства, в частности, вопросы о том, как помочь людям справиться с последствиями.

Напомним, что раннее российский президент из-за трагедии с взрывом бытового газа в жилом доме в Магнитогорске изменил свои планы и отправился на Урал, чтобы лично проследить за работой спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU