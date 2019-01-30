2019-01-30T14:41:49+03:00
Авто

Renault отзывает из России порядка 3,6 тысяч автомобилей

У машин выявлен опасный для жизни дефект
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Renault отзывает из России машины с дефектными подушками безопасностиRenault отзывает из России машины с дефектными подушками безопасности
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Французский автопроизводитель Renault отзывает из России 3,62 тысячи машин. В этой партии обнаружен опасный для жизни дефект. Об этом сообщили представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Российский дилер компании сообщил, что отзываются автомобили моделей Sandero, Logan и Dokker. Как отметили представители автопроизводителя, в машинах могут быть проблемы с подушками безопасности. Речь идет об автомобилях, реализованных с ноября 2017 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара», — цитирует сообщение представителей Росстандарта «Федеральное агентство новостей».

Производитель намерен заменить дефектную деталь. Все ремонтные работы будут производиться бесплатно, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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