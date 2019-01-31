В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-01-30T18:11:42+03:00

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ГМИИ им. А.С. Пушкина принимает «Гостей из Неаполя»: в Москву привезли картины из собрания Музея Каподимонте. Экспозиция включает три произведения начала XVII века — «Юдифь и Олоферн» Артемизии Джентилески, «Ангел с игральными костями и туникой Христа» Симона Вуэ и «Святая Агата» Франческо Гварино. Полотна из коллекции неаполитанского музея дополнят работы художников того же периода — Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини — из собрания Пушкинского музея. Выставка откроется 1 февраля и продлится до 31 марта. Генеральным спонсором показа выступил банк ВТБ.

«На 2020 год запланирован совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина и Музея Каподимонте — из коллекции неаполитанского музея в Москву будут привезены значимые полотна итальянских художников, — рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ. — Сегодняшняя выставка —это камерное вступление к большому проекту следующего года, который даст возможность посетителям Пушкинского музея составить представление о богатой коллекции Музея Каподимонте».

Собрание Музея Неаполя считается одним из крупнейших в Италии: в его залах можно увидеть работы Караваджо, Рафаэля, Микеланджело, Ботичелли. Центральное полотно московской выставки — «Юдифь и Олоферн» — художница Артемизия Джентилески нарисовала в 20 лет. Дочь тосканского живописца была одной из самых неординарных женщин Италии того времени. Артемизия дружила с Галилеем и стала первой представительницей слабого пола, которую приняли в Академию изящных искусств во Флоренции. В картине «Юдифь и Олоферн» она отразила собственную трагическую историю, о которой посетители узнают на выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU