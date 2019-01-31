В кабинете задержанного начальника штаба МВД Ингушетии нашли 260 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 01:43 2019-01-31T01:43:13+03:00

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При обыске во время задержания начальника регионального штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева в его кабинете обнаружили и изъяли 260 тысяч рублей. Об этом сообщили Следственном комитете РФ.

Операцию по задержанию проводили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ РФ. На данный момент мера пресечения в отношении полковника Шадиева не избрана, передает Федеральное агентство новостей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Шадиева задержали 30 января по подозренияю в крупных махинациях с бюджетными деньгами. Против него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Следствие считает, что еще в 2014 году он представил в жилищно-бытовую комиссию МВД неверное заявление о выдаче ему государственного жилищного сертификата. В список членов семьи офицер включил и свою сестру, уже имевшую на тот квартиру. В итоге он получил от государства сумму на покупку жилья, гораздо выше той, что полагалась.

ИСТОЧНИК KP.RU