Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-31T12:58:50+03:00

При этом представитель Кремля заявил, что не знает, возникли ли у президента РФ претензии к руководству Карачаево-Черкессии

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В Кремле прокомментировали арест сенатора от Карачаево-Черкессии (КЧР) Рауфа Арашукова.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава нашего государства был в курсе ситуации с задержанием члена Совета Федерации. При этом Песков заметил, что не знает, возникли ли у российского лидера вопросы к руководству КЧР в связи со случившимся.

«Президент был в курсе ареста Арашукова до того, как он произошел. <…> О претензиях к руководству Карачаево-Черкессии в связи с этим, мне не известно», - приводит слова представителя Кремля спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Перед этим с трибуны выступил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщивший о снятии с представителя КЧР сенаторской неприкосновенности и предъявлении ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

А чуть позже стало известно о задержании отца сенатора: Рауля Арашукова заподозрили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU